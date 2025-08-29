Adıgüzel: Çeltik üreticisi tarlaya girmeden fiyatı bilmelidir

ORDU / ALİ YAZAN

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Samsun’un Bafra ilçesinde çeltik tarlasında yaptığı açıklamada, üreticilerin hasada günler kala hâlâ alım fiyatlarını bilmediğini söyledi.Adıgüzel, bu yıl çeltikte maliyetin 36 TL olduğunu belirterek, “Üreticinin ve ziraat odalarının orta taneli için beklentisi en az 45 TL’dir” dedi.

“ÜRETİCİ KUMAR OYNAMAK ZORUNDA KALIYOR”

Adıgüzel, üreticilerin her yıl belirsizlik içinde tarlaya girdiğini ifade ederek, “Günümüzün ekonomik koşullarına rağmen halen daha üretici ne kadar kazanacağını bilmeden hasada hazırlanıyor. Her yıl adeta bir kumar oynuyor” diye konuştu.

“ALIN TERİ KURUMADAN KARŞILIK VERİLMELİ”

Üreticinin hakkının teslim edilmesinin anayasal bir yükümlülük olduğuna dikkat çeken Adıgüzel, “Bir dini anlayışımız var: Ücretini alın teri kurumadan ver. Anayasamızın 45. maddesi de üreticinin hakkının verilmesini emrediyor” dedi.

“DEVLET ACİLEN FİYAT AÇIKLAMALI”

Çiftçinin, geçimini sağlayabileceği ve çocuğunu okutabileceği bir kâr marjı olması gerektiğini belirten CHP’li vekil, “Orta tane için en az 45 TL fiyat bekleniyor. Üreticinin tarlaya rahatlıkla girebilmesi için alım fiyatının devlet tarafından acilen ilan edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.