Adıgüzel “çevre katliamı sürüyor, pis koku bitmiyor”

Ali Yazan/ Ordu

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Çaybaşı İlküvez’deki çöp tesisi üzerinden büyük kamu zararı oluşturduğunu ve ihalelerde ciddi usulsüzlük iddiaları olduğunu belirtti. Adıgüzel, belediyenin hem çevreyi kirlettiğini hem de kamu payını takip etmeyerek milyonlarca lirayı göz göre göre kaybettiğini söyledi.

SAYIŞTAY RAPORUYLA BELGELENMİŞ: 28 MİLYON TL KAYDA BİLE GİRMEMİŞ

Dr. Adıgüzel, 2023 Sayıştay raporuna atıf yaparak Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin yüklenici firmadan alması gereken %41’lik gelir payının büyük kısmını kayıt altına almadığını vurguladı. Toplamda alınması gereken 46 milyon TL’nin sadece 17 milyon TL’si kayda geçirilmiş, tahsil edilen miktar ise yalnızca 3 milyon TL’de kalmış.

“Kalan 28 milyon TL kayıtlarda yok. Tahsil edilen para ise yalnızca toplamın 15’te 1’i. Bunu belgelendirdik ve sürecin takipçisiyiz,” dedi.

YENİ İHALEDE KAMU PAYI %41’DEN %7,95’E DÜŞÜRÜLDÜ

Adıgüzel, 28 Mayıs’ta yapılacak yeni çöp tesisi ihalesinde kamu payının dramatik biçimde azaltıldığını da açıkladı. Önceki anlaşmada %41 olan belediye gelir payının bu kez sadece %7,95 olarak belirlendiğini ifade eden Adıgüzel, bu düşüşün yaklaşık 250 milyon TL kamu zararı anlamına geldiğine dikkat çekti.

“İhale bedeli 787 milyon 685 bin TL. Bu farkla kim zenginleşiyor? Sormaya ve takip etmeye devam edeceğiz. %41’in altındaki her oran, kamu zararına yazılır,” dedi.

“ÇEVRE KATLİAMI SÜRÜYOR, PİS KOKU BİTMİYOR”

Sadece mali değil, çevresel anlamda da büyük bir sorunla karşı karşıya olduklarını söyleyen Adıgüzel, İlküvez'deki tesisin hâlâ pis kokular yaymaya devam ettiğini ve çevreye zarar verdiğinin yıllardır belgelerle ortaya konduğunu hatırlattı.