Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AKP Sakarya Milletvekili ve Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar’ın Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı sataşmaya cevap verdi. Adıgüzel şunları belirtti:

"Lütfi Bayraktar biraz önce burada konuşmasında beni iftira atmak ve yanlış verilerle fındık konusunda konuşmakla suçlamış. Lütfi Bayraktar tam 18 yıldır bu kurumun başında.

Soruyorum şimdi: 350 liraya fındık alırken birdenbire 300 dediğiniz mi yalan? Fındık 300 liranın üzerine çıkmışken Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 200 liradan hala fındık alması mı yalan? Tarım Bakanlığı'nın bile 420 bin ton rekolte var dediği yerde, İhracatçılar Birliği'nin 600 bin ton rekolte var demesi mi yalan?

Değerli arkadaşlar, doğru verilerle konuşacaksak; Lütfi Bayraktar göreve geldiğinden bu yana Ordu'da soya fabrikasını sattı, AVM'yi sattı, Giresun'da ne varsa sattı. İstanbul Maltepe'den Artvin Borçka'ya kadar Fiskobirlik'in ne kadar mülkü varsa sattı; Ünye'de olanlar dahil olmak üzere.

Şimdi eğer doğru veriyle konuşacaksak gelip bunları burada konuşacaksın Lütfi Bayraktar.

Önce gelip bunların hesabını vereceksin. Sen bugüne kadar Fiskobirlik'e 18 yılda ne kattın veya Fiskobirlik'ten bugüne kadar ne sattın? Gelip bunların hesabını vereceksin.

Şimdi, şimdi ben “plazalarda vatanı satanlar” demişim. Sadece ben demiyorum ki Sayın Bayraktar. Bakın kim diyor? Rekabet Kurulu, bu Ferrero'nun Türkiye'de fındık politikasında piyasa karıştırıcı işler yaptığını ve bazı işbirlikçilerle bunu yaptığını söylüyor. Ben söylemiyorum Rekabet Kurulu söylüyor.

O yüzden şimdi bakın; efendim hem AK Parti'den milletvekilliği yapıyor hem de geliyor Fiskobirlik yönetim kurulu başkanlığına devam ediyor. Yani masanın iki tarafında da var. Üretici birliğiyle hükümet fiyat konusunda karşı karşıyadır. Masanın iki tarafında da aynı kişi olabilir mi? Maaş konusunda efendim maaş almıyormuş. Biz biliyoruz alıp almadığını, kim olarak kurumun A4 arabasını kullanıyorsun, yol, yakıt parasını, her imkanını da kullanıp bir de gelip burada konuşuyorsun. Evet, Lütfi Bayraktar! Yine diyorum kes sesini, ki fındık fiyatı yükselmeye devam etsin"