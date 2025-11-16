Başrolünde Meltem Kaptan’ın oynadığı ‘Adile Naşit’ filminin fragmanı yayınlandı. Büyük bir merakla beklenen filmin ilk görüntüleri izleyicilerin kalbine dokundu.

SİNEMA SALONLARINA GELMEK İÇİN GÜN SAYIYOR

5 Aralık'ta vizyona girecek film, sinemamızın unutulmaz yüzlerinden biri olan Adile Naşit’in hayatının önemli anlarını beyazperdeye taşıyor.

Naşit’in neşesiyle güldüren, mücadelesiyle etkileyen hikâyesi Çağan Irmak imzasıyla sinema salonlarına gelmek için gün sayıyor. Film, kahkahasıyla ve güçlü duruşuyla uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir insan portresini seyircilerle buluşturacak.

Naşit’in sektöre adım atarken karşılaştığı tüm zorluklara rağmen yılmadan ilerleyişi, ‘yapamaz’ denilen her şeyi başararak sahnelerin en sevilen yüzlerinden birine dönüşmesiyle anlatılıyor. Adile Naşit’in sahne tozuna doğduğu hayatından yansıyan hikâyeye Münir Özkul, Müjde Ar, Tarık Akan, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Ayşen Gruda gibi Türk sinemasının efsane isimleri de eşlik ediyor.

Adile Naşit sinema seyircisini, hem Türkiye’nin naif bir dönemine hem de dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir zamanda, herkese ve her şeye rağmen kendi hayatının kurallarını kendisi koyan bir kadının gözyaşı ve kahkaha dolu hikâyesine davet ediyor.