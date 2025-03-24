Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan'dan üzen haber! Beyin kanaması geçirmişti

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Adile Naşit'in yeğeni ve ünlü tiyatrocu Naşit Özcan'dan hayranlarını korkutan haber geldi.

Geçtiğimiz ay beyin kanaması geçiren ve yoğun bakıma alınan ünlü oyuncu sağlık durumuyla ilgili paylaşımı ünlü ismin eşi yaptı.

Naşit Özcan'ın sağlık durumuna dair beyin kanamasının ağır ve kalıcı hasarlara neden olduğu söylendi. Naşit Özcan'ın son sağlık durumuna dair şu bilgilere yer verildi:

"Merhaba herkese... Naşit'in durumuyla ilgili güzel şeyler yazmak isterdim ama maalesef geçirdiği beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı... Israrla ve elbette haklı olarak detay öğrenmek isteyen sevgili dostları için yapıyorum bu paylaşımı... Hâlâ yoğun bakımda solunum cihazına bağlı, bilinci bulanık... Bu şekilde bir haftadır stabil. Buradan verebileceğim bilgi bu kadar anlayışınıza sığınıyorum... Sevgilerimle Elif..."