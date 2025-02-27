Adile Naşit’in yeğeninden kötü haber! Entübe edildi

68 yaşındaki tiyatro sanatçısı Naşit Özcan'dan kötü haber geldi. Ünlü tiyatro sanatçısının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Yeşilçam sanatçısının efsane ismi Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan’ın sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Özcan'ın sosyal medya hesabı Instagram'da ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada; "Sevgili dostlar Naşit 5 gün önce beyin kanaması geçirdi, şu anda Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. İki gündür entübe ama bilinci yerinde... Maalesef ziyaret yok..." ifadelerine yer verildi.

"DURUMU STABİL"

"Naşit'in durumu stabil, uzun bir süreç olacak gibi görünüyor, o iyi olsun da önemli olan o. Her açıdan çok iyi bakılıyor" denildi.

Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan oyuncu Naşit Özcan, son olarak Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterine hayat vermişti.

NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

Naşit Özcan, Türk tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı. 1957 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Özcan’ın dedesi, Türk tiyatrosunun ünlü tuluat ustası ve “Komik-i Şehir” unvanıyla tanınan Naşit Bey. Babası Selim Naşit Özcan ve halası Adile Naşit de Türk tiyatro ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden.

Naşit Özcan, tiyatro kariyerine 1971 yılında, henüz 14 yaşındayken Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu’nda “Ben Çalmadım” adlı çocuk oyunuyla adım attı. Profesyonel tiyatro hayatına 1977’de Akbank Çocuk Tiyatrosu’nda başladı, ardından Nejat Uygur Tiyatrosu’nda 2,5-3 yıl çalışarak deneyim kazandı.

1979-1980 yıllarında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nun kurslarında tiyatro eğitimi aldı ve ve 1988 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’na katılarak burada uzun yıllar oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.

Kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda rol aldı, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde yer aldı. Seslendirme çalışmalarıyla da tanınan Özcan, “Kurtlar Vadisi Pusu” gibi popüler yapımlarda rol aldı ve “Yargı” dizisinde “Başsavcı Ertuğrul” karakterini canlandırdı.

Naşit Özcan, Elif Göklü Özcan ile evli. Şu anda 68 yaşında olan sanatçı, Türk tiyatrosunun önemli temsilcilerinden biri.