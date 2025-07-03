Adım adım Fenerbahçe'ye: Takımı serbest bırakıyor

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Adım adım Fenerbahçe'ye: Takımı serbest bırakıyor

NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks, Fenerbahçe Beko'nun gündeminde olan Sırp yıldız Vasilije Micic'i serbest bırakıyor.

Sezonu EuroLeague, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Ligi şampiyonluklarıyla kapatan Fenerbahçe Beko'da önümüzdeki sezonun kadro hazırlıkları başladı.

Sarı lacivertlilerin transfer etmek istediği eski Anadolu Efesli Vasilije Micic'te önemli bir gelişme yaşandı.

Kariyerini NBA'de sürdüren Sırp oyuncunun takımı Milwaukee Bucks tarafından serbest bırakılacağı öğrenildi.

ESPN’den Bobby Marks’ın haberine göre Bucks, Micic’in 8.1 milyon dolarlık kontratını buy-out ederek Myles Turner hamlesi için yer açacak.

Micic, 2025 NBA Draft’ında Phoenix Suns‘tan Charlotte Hornets’a takaslanmış, sonrasında ise Hornets kendisini Milwaukee Bucks’a göndermişti.

Tecrübeli oyuncu Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra, Olimpiakos ve Hapoel Tel-Aviv ile anılıyordu.

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