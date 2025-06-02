Adım adım Galatasaray'a: Osimhen'in gördüğü sevgiden etkilendi

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Adım adım Galatasaray'a: Osimhen'in gördüğü sevgiden etkilendi

Yıldızlarla kurulu bir kadro ile Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek isteyen Galatasaray’da Leroy Sane transferi için geri sayım başladı.

Gelecek sezon Avrupa’da da başarılı olmak isteyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi düzeyinde transferler için harekete geçti. Galatasaray’ın bu yönde ise listesinin ilk sırasında Bayern Münih ile sözleşmesi Leroy Sane var.

Daha önce yıldız kanat oyuncusu için yıllık 10 milyon Euro teklif yapan Galatasaray, Sane’ye en iyi teklifi sunan kulüp konumunda. Bayern’in yeni bir teklif daha yapacağı oyuncu tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kararını verecek.

Mali şartlarının yanı sıra Galatasaray’ın her zaman zirveye oynayan bir takım olması Sane’nin ilgisini çekiyor. Osimhen ve Icardi’nin gördüğü sevgiden etkilenen Sane, kendisine değer verilecek bir kulübü tercih etmek istediği için Galatasaray’a sıcak bakıyor.

Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuyu ikna etmek için eski Alman futbolcusu Lukas Podolski’yi de araya koymayı planlıyor. Podolski’nin taraftarı, İstanbul’daki yaşamı, kulübün imkanlarını anlatarak Sane’yi ikna etmesi istenecek.

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