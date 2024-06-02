Adım başı bulunan bir marketten aldı. Tam yutacakken fark etti

Daha birkaç hafta önce çok satılan bir firmaya ait çekirdek paketinden fare çıkmasının ardından bu kez de birçok markette ürün veren firmanın cezerye paketinin içinden vida çıktı.

Bir vatandaş çok sayıda şubesi bulunan bir marketten paketli cezerye satın aldı. Ancak tam yiyecekken içindeki vidayı fark etti. Vidayı son anda yutmaktan kurtulan kişi cezerye ile birlikte içinde çıkan vidanın görüntülerin sosyal medyadan ifşa etti.

Yapılan paylaşımın üzerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı daha önce ekmekten çıkan cam parçası, bozulmuş küflü, kurtlanmış ürünleri hatırlatan görseller paylaşmaya başladı.