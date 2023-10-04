Adım Farah 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?

Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in bir araya geldiği Adım Farah dizisi FOX TV’de yayınlanıyor. Çarşamba akşamları yayınlanan Adım Farah dizisi 16. Bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Adım Farah 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah sezon finali ne zaman?

ADIM FARAH 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Adım Farah dizisinin 16. yeni bölümü 4 Ekim Çarşamba yani bu akşam FOX TV'de yayınlanacak.

ADIM FARAH KONUSU NEDİR?

Dizi, ülkesinden kaçmak zorunda kalan ve oğluyla beraber yasa dışı bir şekilde hayatta kalmaya çalışan Farah'ın yanlışlıkla bir cinayete şahitlik etmesini ve aynı gece Tahir Lekesiz ile yollarının kesişmesini konu alıyor.