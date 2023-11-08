Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in bir araya geldiği Adım Farah dizisi FOX TV’de yayınlanıyor. Çarşamba akşamları yayınlanan Adım Farah dizisi 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Adım Farah 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?

ADIM FARAH 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Adım Farah dizisinin 20. yeni bölümü 8 Kasım Çarşamba yani bu akşam FOX TV'de yayınlanacak.

ADIM FARAH KONUSU NEDİR?

Dizi, ülkesinden kaçmak zorunda kalan ve oğluyla beraber yasa dışı bir şekilde hayatta kalmaya çalışan Farah'ın yanlışlıkla bir cinayete şahitlik etmesini ve aynı gece Tahir Lekesiz ile yollarının kesişmesini konu alıyor.