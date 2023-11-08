Adım Farah 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?

Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in başrollerini paylaştığı Adım Farah dizisinin 20. bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV’de Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan Adım Farah’ın yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Adım Farah 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?

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Adım Farah 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?

Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in bir araya geldiği Adım Farah dizisi FOX TV’de yayınlanıyor. Çarşamba akşamları yayınlanan Adım Farah dizisi 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Adım Farah 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?

ADIM FARAH 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Adım Farah dizisinin 20. yeni bölümü 8 Kasım Çarşamba yani bu akşam FOX TV'de yayınlanacak.

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ADIM FARAH KONUSU NEDİR?

Dizi, ülkesinden kaçmak zorunda kalan ve oğluyla beraber yasa dışı bir şekilde hayatta kalmaya çalışan Farah'ın yanlışlıkla bir cinayete şahitlik etmesini ve aynı gece Tahir Lekesiz ile yollarının kesişmesini konu alıyor.

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