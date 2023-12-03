Adım Farah 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?

Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in başrollerini paylaştığı Adım Farah dizisinin 24. bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV’de Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan Adım Farah’ın yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Adım Farah 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Adım Farah 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?

Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in bir araya geldiği Adım Farah dizisi FOX TV’de yayınlanıyor. Çarşamba akşamları yayınlanan Adım Farah dizisi 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Adım Farah 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?

ADIM FARAH 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Adım Farah dizisinin 24. yeni bölümü 6 Aralık Çarşamba FOX TV'de yayınlanacak.

adim-farah-23-1.jpg

ADIM FARAH KONUSU NEDİR?

Dizi, ülkesinden kaçmak zorunda kalan ve oğluyla beraber yasa dışı bir şekilde hayatta kalmaya çalışan Farah'ın yanlışlıkla bir cinayete şahitlik etmesini ve aynı gece Tahir Lekesiz ile yollarının kesişmesini konu alıyor.

adim-farah-15-bolum-fragmani-adim-farah-yeni-16374869-6819-amp.jpg

Öne Çıkanlar
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Son Haberler
Serdal Adalı Hasan Arat ile bir araya geldi. Taraftarlara söz verdiler Spor
Serdal Adalı Hasan Arat ile bir araya geldi. Taraftarlara söz verdiler
Duayen sanatçı Can Gürzap'a veda Magazin
Duayen sanatçı Can Gürzap'a veda
Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın da girdiği o kareye çok sert tepki. 'Hiç mi utanmıyorsunuz' Gündem
Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın da girdiği o kareye çok sert tepki. 'Hiç mi utanmıyorsunuz'
Ali Koç İsmail Kartal'ın sözleşmesini uzatıyor Spor
Ali Koç İsmail Kartal'ın sözleşmesini uzatıyor
Sumudica'dan olay açıklama. Resti çekti Spor
Sumudica'dan olay açıklama. Resti çekti
Ünlü oyuncu İrem Sak'ın Dua Lipa paylaşımları izlenme rekoru kırdı Magazin
Ünlü oyuncu İrem Sak'ın Dua Lipa paylaşımları izlenme rekoru kırdı
House of Dragon'un 2. sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezon ne zaman yayınlanıyor Kültür Sanat
House of Dragon'un 2. sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezon ne zaman yayınlanıyor