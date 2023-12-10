Adım Farah 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?

Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in başrollerini paylaştığı Adım Farah dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV’de Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan Adım Farah’ın yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Adım Farah 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Adım Farah 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?

Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in bir araya geldiği Adım Farah dizisi FOX TV’de yayınlanıyor. Çarşamba akşamları yayınlanan Adım Farah dizisi 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Adım Farah 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?

ADIM FARAH 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Adım Farah dizisinin 25. yeni bölümü 13 Aralık Çarşamba FOX TV'de yayınlanacak.

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ADIM FARAH KONUSU NEDİR?

Dizi, ülkesinden kaçmak zorunda kalan ve oğluyla beraber yasa dışı bir şekilde hayatta kalmaya çalışan Farah'ın yanlışlıkla bir cinayete şahitlik etmesini ve aynı gece Tahir Lekesiz ile yollarının kesişmesini konu alıyor.

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