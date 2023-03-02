Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in bir araya geldiği Adım Farah dizisi görücüye çıktı. FOX TV ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanacak olan Adım Farah dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Adım Farah dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah dizisi yeni bölüm ne zaman?

Peki, Adım Farah dizisi ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah dizisi ilk bölüm ne zaman?

ADIM FARAH 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Adım Farah dizisi 8 Mart Çarşamba günü FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.