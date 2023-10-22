Adım Farah yeni bölüm ne zaman? Adım Farah 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in başrollerini paylaştığı Adım Farah dizisinin 18. bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV’de Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan Adım Farah’ın yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Adım Farah yeni bölüm ne zaman? Adım Farah 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Adım Farah yeni bölüm ne zaman? Adım Farah 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in bir araya geldiği Adım Farah dizisi FOX TV’de yayınlanıyor. Çarşamba akşamları yayınlanan Adım Farah dizisi 18. Bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Adım Farah yeni bölüm ne zaman? Adım Farah 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ADIM FARAH YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Adım Farah dizisinin 18. yeni bölümü 25 Ekim Çarşamba FOX TV'de yayınlanacak.

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ADIM FARAH KONUSU NEDİR?

Dizi, ülkesinden kaçmak zorunda kalan ve oğluyla beraber yasa dışı bir şekilde hayatta kalmaya çalışan Farah'ın yanlışlıkla bir cinayete şahitlik etmesini ve aynı gece Tahir Lekesiz ile yollarının kesişmesini konu alıyor.

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