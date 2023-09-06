Adımlarınızı Tarzla Atın: Nike Air Jordan 1 Low Nothing But Net Sneaker

Air Jordan 1 Low Nothing But Net, beyaz deri üst yapısı üzerinde siyah, sarı, kırmızı, mavi ve mor renk vurgularıyla unutulmaz bir tasarıma sahiptir.

Adımlarınızı Tarzla Atın: Nike Air Jordan 1 Low Nothing But Net Sneaker

Bu sneaker, ayakkabı dillerindeki Jumpman logoları ve topuklardaki kanat detaylarıyla basketbol temasını mükemmel bir şekilde yansıtıyor.

Michael Jordan'ın 1992 Yaz Olimpiyatları ve 1993 Super Bowl reklamlarında giydiği renkli ve eğlenceli tişörtten ilham alan bu tasarım, çarpıcı geometrik ve zigzag desenlere sahip kontrast panellerle zenginleştirilmiştir.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Beyaz, koyu lacivert, takım kırmızısı renk kombinasyonu
  • Kaliteli deri ve dayanıklı kauçuk malzeme
  • Yuvarlak burun tasarımı
  • Konforlu ve dayanıklı kauçuk taban
  • Pratik bağcıklı kapanış sistemi
  • Markalı iç taban
  • Göz alıcı Swoosh logo detayı

Bu özel sneaker, premium sneaker pazarından tedarik edilmiştir ve dünya genelinde en çok aranan sneakerları sunan bir kaynaktan temin edilmiştir.

Tarzınızı LNT Step ile Tamamlayın: Ünlü Markaların Online Satışında Lider

LNT Step, Türkiye'nin dört bir yanına ünlü markaların online satışını yaparak yön veriyor. 2011 yılından bu yana kaliteli ayakkabıları ayakkabı severlere ulaştıran LNT Step, 45 yıllık deneyimiyle ayakkabı ve tekstil sektöründe öne çıkıyor. Hem mağaza hem de online platformlar aracılığıyla geniş bir ürün yelpazesi sunan LNT Step, ünlü markaların Türkiye distribütörlüğünü yaparak en yeni ürünleri müşterilerine sunuyor. Sneaker tutkunları için özel tasarlanmış ürünleriyle LNT Step, her yaşa ve tarza hitap ediyor. Tarz ve rahatlığı bir araya getiren ayakkabıları LNT Step farkıyla keşfedin ve stilinizi tamamlayın.

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