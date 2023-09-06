Adımlarınızı Tarzla Atın: Nike Air Jordan 1 Low Nothing But Net Sneaker

Bu sneaker, ayakkabı dillerindeki Jumpman logoları ve topuklardaki kanat detaylarıyla basketbol temasını mükemmel bir şekilde yansıtıyor.

Michael Jordan'ın 1992 Yaz Olimpiyatları ve 1993 Super Bowl reklamlarında giydiği renkli ve eğlenceli tişörtten ilham alan bu tasarım, çarpıcı geometrik ve zigzag desenlere sahip kontrast panellerle zenginleştirilmiştir.

Öne Çıkan Özellikler:

Beyaz, koyu lacivert, takım kırmızısı renk kombinasyonu

Kaliteli deri ve dayanıklı kauçuk malzeme

Yuvarlak burun tasarımı

Konforlu ve dayanıklı kauçuk taban

Pratik bağcıklı kapanış sistemi

Markalı iç taban

Göz alıcı Swoosh logo detayı

Bu özel sneaker, premium sneaker pazarından tedarik edilmiştir ve dünya genelinde en çok aranan sneakerları sunan bir kaynaktan temin edilmiştir.

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