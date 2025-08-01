Adımlarınızın söylediği sırlar! Gizlenen sağlık sinyalleri

Yürüme şekliniz, sadece bir hareket tarzı değil, aynı zamanda sağlığınız hakkında önemli ipuçları veren bir ayna olabilir.

Bilim dünyasından gelen son araştırmalar, yavaş adımlar, dengesiz yürüyüş ya da ayak parmaklarının ucunda ilerleme gibi alışkanlıkların, otizm spektrum bozukluğu (ASD), dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD) gibi nörogelişimsel bozuklukların erken işaretleri olabileceğini gösterdi. Bu bulgular, çocukluk çağında erken teşhis ve müdahale için yeni bir kapı araladı.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Joseph Piven liderliğinde yapılan bir çalışma, bebeklerin yürüme alışkanlıklarının beyin ağlarının gelişimiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Araştırma, özellikle otizm riski taşıyan çocuklarda, yürüme becerilerinin gelişimindeki gecikmelerin veya farklılıkların, ileride teşhis edilebilecek nörogelişimsel sorunlara işaret edebileceğini gösterdi.

Piven, “Bebeklerin yürüme sürecinde, motor becerilerle birlikte sosyal ve bilişsel işlevleri destekleyen beyin ağları da şekilleniyor. Bu ağlardaki aksamalar, otizm gibi durumların erken habercisi olabilir” dedi.

YÜRÜME ŞEKLİ VE BEYİN BAĞLANTILARI

Cerebral Cortex dergisinde yayımlanan bir çalışma, 12 ve 24 aylık bebeklerin beyin taramalarını inceleyerek, yürüme becerileriyle beyin ağları arasındaki ilişkiyi ortaya koydu.

Araştırmacılar, motor becerilerle bağlantılı ağların yanı sıra, varsayılan mod ağı (default-mode network) gibi sosyal ve bilişsel işlevlerle ilişkili bölgelerin de yürüme gelişiminde rol oynadığını keşfetti. Bu bulgu, yürüme alışkanlıklarının sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel ve sosyal gelişimin bir yansıması olduğunu gösterdi.

İspanya’da yapılan başka bir çalışma ise, ADHD tanısı konan çocuklarda parmak ucunda yürüme (idiopathic toe-walking) oranının, tipik gelişim gösteren çocuklara kıyasla daha yüksek olduğunu belirledi.

Barcelona Üniversitesi’nden Dr. Maria Garcia, “Parmak ucunda yürüme, ADHD’li çocuklarda sosyal etkileşim bozukluklarıyla ilişkilendirildi. Bu, basit bir alışkanlık gibi görünse de, altta yatan nörolojik farklılıkların bir göstergesi olabilir” açıklamasında bulundu.

ERKEN TEŞHİSİN ANAHTARI: YÜRÜME ALIŞKANLIKLARI

Uzmanlar, yürüme alışkanlıklarının erken teşhis için güçlü bir araç olabileceğini vurguladı.

İsviçre’de gerçekleştirilen Swiss Preschoolers’ Health Study (SPLASHY), geç yürümeye başlayan çocukların, okul öncesi dönemde motor ve bilişsel becerilerde daha düşük performans gösterdiğini ortaya koydu.

Lozan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jardena Puder, “Geç yürüme, dikkatli bir izlem gerektirir. Bu çocuklar, düzenli sağlık kontrollerinde daha yakından takip edilmeli” dedi.

Otizmle ilgili bir başka çarpıcı bulgu, Norveç’teki Autism Birth Cohort Study’den geldi.

Araştırma, otizm tanısı alan çocukların, diğer nörogelişimsel bozukluklara sahip çocuklara kıyasla daha az sıklıkla geç yürüdüğünü gösterdi.

Oslo Üniversitesi’nden Dr. Synnve Schjølberg, “Bu durum, otizmde düşük zihinsel yetkinliğe yol açan yolların diğer bozukluklardan farklı olduğunu düşündürüyor. Yürüme yaşı, bu farklılıkları anlamak için önemli bir ipucu” dedi.

EBEVEYNLER VE DOKTORLAR İÇİN ÖNERİLER

Uzmanlar, ebeveynlerin ve sağlık profesyonellerinin, çocukların yürüme alışkanlıklarını dikkatle gözlemlemesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Piven, “Yürüme şekli, bir çocuğun gelişimsel durumunu anlamak için güçlü bir pencere sunuyor. Ebeveynler, çocuklarının adımlarında farklılıklar fark ettiklerinde, bu durumu doktorlarıyla paylaşmalı” önerisinde bulundu.

Yürüme alışkanlıklarının izlenmesi, özellikle nörogelişimsel bozuklukların erken teşhisi için düşük maliyetli ve kolay bir yöntem olarak öne çıktı.

Hollanda’daki Vrije Üniversitesi’nden Dr. Nadia Dominici, “Yürüme deneyiminin, çocukların motor ve bilişsel gelişimini şekillendirdiğini biliyoruz. Bu nedenle, yürüme alışkanlıklarını analiz etmek, erken müdahale için kritik bir fırsat sunabilir” dedi.

GELECEKTEKİ ARAŞTIRMALAR VE UMUT

Bilim insanları, yürüme alışkanlıklarının nörogelişimsel bozukluklarla ilişkisini daha derinlemesine anlamak için çalışmalara devam ediyor.

Gelecekteki araştırmalar, bu alışkanlıkların genetik ve çevresel faktörlerle nasıl etkileşime girdiğini ve erken müdahale stratejilerinin etkinliğini incelemeyi hedefledi.

Uzmanlar, bu bulguların, çocukluk çağında nörogelişimsel bozuklukların teşhis ve tedavisinde devrim yaratabileceğini düşünüyor.

Günlük hayatta fark edilmeyen küçük adımlar, büyük sağlık hikayelerinin habercisi olabilir.

Yürüme şekliniz, sadece bir hareket tarzı değil, aynı zamanda sağlığınızın sessiz bir anlatıcısı olabilir. Bilim, bu anlatıyı çözmek için adımlarını hızlandırdı.