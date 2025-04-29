'Adını Atatürk koymamak için 9 yıldır bekliyorlar' AKP ve CHP'liler birbirine girdi

2018 yılında yıkılan Eskişehir Atatürk Stadyumu’nun yerine Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi inşa edildi. Sazova Mahallesine yapılan yeni stadyuma ise uzun yıllardır “Atatürk” isminin verilmesi beklenirken, AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’ndan önemli bir açıklama geldi.

"STADIN ADINI ERDOĞAN KOYACAK"

AKP'li Hatipoğlu, yeni stadyumun ismini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirleyeceğini ve herkesin seveceği bir isim olacağını söyledi.

Farklı siyasi parti temsilcilerinden gelen tepkilere CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da katıldı. Yalaz, stadyumun adının Atatürk olduğunu, farklı bir ismin Eskişehirliler tarafından kabul görmeyeceğini ifade etti.

"ESKİŞEHİRLİLER BAŞKA İSİM KABUL ETMEZ"

Talat Yalaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir önceki stadımızın ismi, yıkılan stadımızın ismi Eskişehir Atatürk Stadyumu’ydu. Eskişehir halkının talebi net olarak bu yeni stadında isminin Eskişehir Atatürk Stadyumu olması yönünde. Bununla ilgili yapılan bütün anketlerde, bununla ilgili alınan bütün görüşlerde bu durum Eskişehir halkının iradesini net olarak ortaya koyar biçimde anlaşılıyor. Buna rağmen 9 yıl gibi bir süre boyunca sırf Eskişehir halkının talebi stadın isminin Atatürk olması yönünde olduğu için başka bir isim koymak adına Atatürk Stadyumu olarak stadın ismini vermemek adına 9 yıldır bekliyorlar. Hâlen daha stadyumun isminin ne olacağına yönelik Nebi Bey, geçen günlerde bir açıklama yaptı. Ve stadyumun isminin ne olacağı yönünde bir önerisi dahi aslında olmadığını, Eskişehir halkının talebinin net olarak stadın isminin Atatürk Stadyumu olması yönünde olduğu halde bunun takdirini Sayın Cumhurbaşkanı'na bıraktığını, O’nun belirlediği bir ismi koyacağını ifade ettiler.

"FARKLI BİR İSİM KOYMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİL"

Bir kere Eskişehir halkının talebi bu yöndeyken farklı bir isim koymak görevi, sıfatı ne olursa olsun kimsenin haddine değildir. Devlet imkanlarıyla devletin bizlerin verdiği vergilerle yapılan bir stadyumu sanki lütufmuş gibi kamuoyuna nüksettirmeleri ayrı bir konu, Eskişehir halkının kullandığı, Eskişehirspor taraftarının kullandığı bu stadyumun ismini Eskişehir Atatürk Stadyumu olması konusundaki iradenin tüm şehir bileşenleri itibariyle net olduğu halde bu yönde bir adım atmamaları da son derece düşündürücüdür. Stadyumun ismi bizim nezdimizde Eskişehir Atatürk Stadyumu’dur. 9 yıl değil, bir 9 yıl daha bekleseler, başka bir isim koymaları bizim nezdimizde, Eskişehirler nezdinde kabul görmeyecektir. Halkın hassasiyetleriyle, halkın net olarak ortaya koyduğu iradelerle artık iktidarın ve iktidar mensuplarının yüzleşmeyi, mücadele etmeyi bırakmaları gerekir.”