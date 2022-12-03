Sıfır üyesi olan partilerin tam listesi. Bazılarının genel başkanları bile üye değil,

Türkiye, yakın tarihinin en kritik seçimlerinden birisine hazırlanırken yenicaggazetesi.com.tr olarak sıfır Türkiye'de adı sanı duyulmayan siyasi partileri derledik.



Genel başkanlarının dahi üyesi olmadığı bu siyasi partiler, seçimlere katılma hakkı elde edemezken üyesi bulunmayan 23 siyasi parti göze çarpıyor. İlginç isimleriyle de dikkat çeken partilerin sayıları bir hayli fazla.



İSİMLERİ DE ÜYE SAYILARI DA DİKKAT ÇEKİCİ

İşte üye sayısı sıfır olan o 23 parti:

Adalet ve Demokrasi Partisi, Adalet ve Özgürlük Partisi, As Parti, Devlet Partisi, Devrim Hareketi, İşçi Demokrasisi Partisi, Kadın Partisi, Liberal Parti, Milli Mücadele Partisi, Milli Parti, Ötüken Birliği Partisi, Sağduyu Partisi, Sevgi ve Saygı Partisi, Şahlanış Partisi, Türkiye'm Partisi, Türkiye Gençlik Partisi, Türkiye Yaşam Partisi, Uyanış Partisi, Vatan Severler Partisi, Yeni Dünya Partisi, Yeni Yol Partisi, Yeniden Diriliş Partisi, Yükseliş Partisi.



1 ÜYELİ PARTİ BİLE VAR

Üye sayısının bir elinin parmağını geçmediği parti sayısı da Türkiye’de oldukça fazla. Örnek olarak; Ayyıldız Partisi’nin 1, Bağımsız Cumhuriyet Partisi’nin 6, Barış ve Eşitlik Partisi’nin 17, Yeniden Birlik Partisi’nin 27, Devrimci İşçi Partisi’nin 29, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi’nin 29, Sosyalist Emekçiler Partisi’nin 30, Bağımsız Partisi’nin 31, Komünist Parti’nin 33, Türk ve Dünya Birliği Partisi’nin 34, Değişim ve Demokrasi Partisi’nin 55, Gelişim ve Demokrasi Partisi’nin 57, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi 75, Yurt Partisi’nin 77, Ebedi Nizam Partisi’nin 87 üyesi bulunuyor.

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