Adını duyan haritadan bakıyor! İstanbul'un saklı cennetini bilmeyen çok

Kaynak: Haber Merkezi
Adını duyan haritadan bakıyor! İstanbul'un saklı cennetini bilmeyen çok

Eğer İstanbul’da yaşıyor ya da bu güzel şehri ziyaret etmeyi planlıyorsanız, Nakkaştepe Millet Bahçesi’ni rotanıza mutlaka ekleyin.

İstanbul, tarihi ve doğal güzellikleriyle her zaman ziyaretçilerini büyüleyen bir şehir olmuştur. Ancak bu kadim şehrin kalabalığı ve yoğunluğu arasında saklı kalmış huzur dolu köşeler de bulunuyor. İşte bu köşelerden biri, son dönemde adını sıkça duyduğumuz Nakkaştepe Millet Bahçesi. Eğer henüz burayı keşfetmediyseniz, İstanbul'un bu saklı cennetine mutlaka bir şans vermelisiniz.

Nakkaştepe Millet Bahçesi Nerede?

Nakkaştepe Millet Bahçesi, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda, Üsküdar ilçesinde yer alıyor. Boğaz’ın eşsiz manzarasına hakim bir konumda bulunan bu doğa harikası, şehrin gürültüsünden uzaklaşarak huzur bulmak isteyenler için ideal bir kaçış noktası. Özellikle, İstanbul’un iki yakasını birbirine bağlayan köprülerin manzarasını seyredebileceğiniz en güzel yerlerden biri olarak öne çıkıyor.

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Nakkaştepe'de Neler Yapılır?

Nakkaştepe Millet Bahçesi, sadece doğayla baş başa kalmak isteyenler için değil, aynı zamanda çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirmek isteyenler için de birçok olanak sunuyor. İşte burada yapabileceğiniz bazı etkinlikler:

1. Doğa Yürüyüşleri


Bahçenin içerisinde bulunan yürüyüş parkurları, doğanın tadını çıkarırken aynı zamanda sağlıklı bir aktivite yapmanıza olanak tanıyor. Kuş cıvıltıları eşliğinde Boğaz manzarasına karşı yürüyüş yapmak, ruhunuzu dinlendirecek.

2. Piknik Alanları


Ailenizle ya da arkadaşlarınızla keyifli bir piknik yapmak isterseniz, Nakkaştepe’nin geniş yeşil alanları tam size göre. Üstelik burada bulunan piknik masaları ve oturma alanları, size konforlu bir deneyim sunuyor.

3. Macera Parkı


Adrenalin severler için özel olarak tasarlanmış macera parkı, çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin ilgisini çekiyor. Zipline ve tırmanma gibi aktivitelerle gününüzü daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.

4. Fotoğraf Çekimi


Boğaz’a nazır eşsiz manzarasıyla Nakkaştepe, fotoğraf tutkunları için adeta bir cennet. Gün batımında çekilen kareler, sosyal medyada paylaşmak isteyeceğiniz türden unutulmaz anılar yaratıyor.

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