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  • Kanada’da Kars kasabası ortaya çıktı. Adını neden Kars koydular? Burayı karsılar bile bilmiyor

Kanada’da Kars kasabası ortaya çıktı. Adını neden Kars koydular? Burayı karsılar bile bilmiyor

Kanada’da yer alan bir kasaba ile Kars arasında ilginç bir ilişki var. Eski adı Wellington olan kasabanın adı 1857 yılında Kars olarak değişti. Kasabanın adının değişmesinin ardında bir kahramanlık öyküsü yer alıyor.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 11:53
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Adını neden Kars koydular? Kanada’da Kars kasabası ortaya çıktı

Kanada’da Kars kasabası ortaya çıktı. Adını neden Kars koydular? Burayı karsılar bile bilmiyor
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Kanada’da Rideau Irmağı’nın kenarında bulunan bir kasabanın çok ilginç bir hikayesi var. Orijinal adı Wellington olan kasabanın adı 157 yıl önce ‘Kars’ olarak değişti. Kanada’daki kasabanın adının Kars olarak değiştirilmesinin arkasında Kırım Savaşı sırasında Rusların Kars’ı işgal etmesi ve bölge halkının gösterdiği direnç yer alıyor.  Kars halkı Ruslara karşı gösterdiği dirençle kentin Rus toprağı olmasının önüne geçildi.

Kanada doğumlu olan İngiliz gözlem Subayı Sir Fenwick Williams Kraliçe Victoria’ya yazdığı raporda Kars halkının gösterdiği savunmayı anlattı. Bu arada İngiltere’nin okyanus altından Kanada’ya döşediği telgraf hattı da sona erdi.

Telgraf hattının tamamlanması ile birlikte bir sorun ortaya çıktı. Bölgede Wellington adında iki kasaba olmasından ötürü telgraf adresleri karışıyordu. Telgraf hattı yetkilileri çareyi kasabalardan birinin adını değiştirmekte buldu. Bu arada Wellington kasabası halkı Kars’taki müthiş savunmadan oldukça etkilenmişti. Bölge halkı, ajansların servis ettiği kahramanlık hikayelerinden etkilenerek kasabalarının adının Kars olmasından ötürü büyük onur duyacaklarını belirtti ve böylece kasabanın adı değişti.

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Türk Kan
23.12.2022 12:26
İstiklal Harbi karamanliklarini ACUN biliyor. Türkiye de yaşayan bazı zavallilar İNKAR ediyor. Ne diyelim Bu zavallilara?  
 
düşünüyorum
23.12.2022 12:12
Rus emperyalizmine verdiğimiz mücadeleyi batı emperyalizmine karşı kaybetik Deniz, mahir, ulaş emperyalizmle sonuna kadar savaş. Bu savaş bugün daha çok fikri savaştır. Ey türk titre ve kendine gel  
 
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