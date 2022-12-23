Kanada’da Kars kasabası ortaya çıktı. Adını neden Kars koydular? Burayı karsılar bile bilmiyor

Kanada’da Rideau Irmağı’nın kenarında bulunan bir kasabanın çok ilginç bir hikayesi var. Orijinal adı Wellington olan kasabanın adı 157 yıl önce ‘Kars’ olarak değişti. Kanada’daki kasabanın adının Kars olarak değiştirilmesinin arkasında Kırım Savaşı sırasında Rusların Kars’ı işgal etmesi ve bölge halkının gösterdiği direnç yer alıyor. Kars halkı Ruslara karşı gösterdiği dirençle kentin Rus toprağı olmasının önüne geçildi.

Kanada doğumlu olan İngiliz gözlem Subayı Sir Fenwick Williams Kraliçe Victoria’ya yazdığı raporda Kars halkının gösterdiği savunmayı anlattı. Bu arada İngiltere’nin okyanus altından Kanada’ya döşediği telgraf hattı da sona erdi.

Telgraf hattının tamamlanması ile birlikte bir sorun ortaya çıktı. Bölgede Wellington adında iki kasaba olmasından ötürü telgraf adresleri karışıyordu. Telgraf hattı yetkilileri çareyi kasabalardan birinin adını değiştirmekte buldu. Bu arada Wellington kasabası halkı Kars’taki müthiş savunmadan oldukça etkilenmişti. Bölge halkı, ajansların servis ettiği kahramanlık hikayelerinden etkilenerek kasabalarının adının Kars olmasından ötürü büyük onur duyacaklarını belirtti ve böylece kasabanın adı değişti.