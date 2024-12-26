Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den öğrencilere: Makam odamı ders çalışmak için kullanabilirsiniz

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi’nde (AKEM) sınavlara hazırlanan öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Deprem fiziki koşullarımızı, binalarımızı yerle bir etti ama elimizde kalan tüm binaları öğrencilerimize açacağız. Nerede boş bir yerimiz varsa çocukların, gençlerin eğitim için kullanmasına tahsis edeceğiz. Buna benim makam odam da dâhil. Makam odamı bile ders çalışmak için kullanabilirsiniz. Yeter ki siz çalışın, yeter ki siz kazanın. Çünkü bu ülkenin ve bu şehrin geleceği sizin elinizde" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi’nde (AKEM) sınavlara hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi. 450 öğrencinin yararlandığı AKEM’de öğretmenlerden eğitim süreciyle ilgili bilgi alan Başkan Tutdere, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere eğitim hayatlarında her türlü desteği sağlayacaklarını vurgulayan Başkan Tutdere, “Makam odam emrinizde" dedi.

6 Şubat Depremleri'nin ardından yaşanan zorluklara değinen Başkan Tutdere, kendisinin de zor bir öğrencilik hayatı yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

“6 Şubat sonrası gerçekten ağırlaşan koşulların hâkim olduğu bir şehirde, gençlerimizle, halkımızla ve sizlerle birlikte hayata tutunmaya çalışıyoruz. Yaşamı yeniden inşa etme gayreti içindeyiz. Biliyorum, sizler de çok zor koşullarda çalışıyorsunuz; kiminiz konteynerlerde kalıyor, kiminizin ise uygun bir çalışma ortamı yok. Ama başaracaksınız. Çünkü biz hep beraber düştüğümüz yerden kalkacağız. Sizin hayal ettiğiniz okullara yerleşmeniz, istediğiniz mesleklere ulaşabilmeniz için bize düşen ne varsa yanınızda olacağız. Ben de bir köy çocuğuyum, köyde okudum ve zor koşullarda üniversiteye hazırlandım. Tüm bu zorluklara rağmen hayal ettiğim hedefe ulaştım. Siz de çalışırsanız, inanırsanız, başarırsınız.”

"BU ÜLKENİN VE BU ŞEHRİN GELECEĞİ SİZİN ELİNİZDE"

Başkan Tutdere, belediye olarak her koşulda öğrencilerin yanında olduklarını dile getirerek, eğitim desteği için tüm imkânların seferber edildiğini vurguladı. Tutdere, “Sizin de hayal ettiğiniz okullara yerleşmeniz, istediğiniz bölümlerde okuyup mesleklerinize kavuşmanız için bize düşen ne varsa yanınızda olacağız. Adıyaman Belediyesi olarak, nerede boş bir alanımız varsa çocukların ve gençlerin ders çalışması için kullanıma açacağız. Deprem fiziki koşullarımızı, binalarımızı yerle bir etti ama elimizde kalan tüm binaları öğrencilerimize açacağız. Nerede boş bir yerimiz varsa çocukların, gençlerin eğitim için kullanmasına tahsis edeceğiz. Buna benim makam odam da dâhil. Makam odamı bile ders çalışmak için kullanabilirsiniz. Yeter ki siz çalışın, yeter ki siz kazanın. Çünkü bu ülkenin ve bu şehrin geleceği sizin elinizde" diye konuştu.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Tutdere, Abdülhamit Han Belediye Ek Hizmet Binası'nın iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını ve yakın zamanda yeniden hizmete açılacağını da müjdeledi.