Adıyaman Belediye Başkanı vatandaşlarla bayramlaştı

Adıyaman Belediyesi Altınşehir Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen bayramlaşma töreninde Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, eşi Emral Tutdere ve belediye başkan yardımcıları, vatandaşları karşıladı.

Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, belde belediye başkanlarının, il genel meclis üyelerinin ve belediye meclis üyelerinin katıldığı törende konuşan Tutdere, “Bayramın birbirimize, kardeşliğimize vesile olmasını diyoruz. Zor bir zamanda bir aradayız, şehrimizi yeniden inşa ediyoruz. Birlik, kardeşlik içerisinde Adıyaman’ı yeniden ayağa kaldıracağız. 6 Şubat’ta büyük bir yıkım yaşanmış, çok büyük bedeller ödemiş olan bu kentinizde bayramlarda yan yana gelerek, omuz omuza durarak yeniden bu kenti ayağına kaldıracağız. Bayramın birliğimize, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Buraya kadar geldiğiniz, bu anlamlı günlerinizi yalnız bırakmadığını için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramını kutluyorum, Allah hepinizden razı olsun" dedi.