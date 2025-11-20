Adıyaman Belediyesi’nin Yenimahalle’deki 10 dönümlük yeşil alanında vatandaşlara sağlıklı ve uygun fiyatlı ürün sunmak amacıyla yürütülen sebze üretiminde hasat dönemi başladı.

Tutdere’nin talimatıyla üretime açılan bölgede, Belediye Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Adıpayam Kadın Kooperatifi tarafından yetiştirilen sebzeler tarladan tezgaha ulaştırıldı.

İLK GÜN ÜCRETSİZ DAĞITIM

Üretim alanının iki dönümünde oluşturulan sebze bahçesinde yetiştirilen marul, maydanoz, roka gibi ürünler, kurulan tezgahlarda dar gelirli ailelere maliyetine satışa sunuldu. Hasadın ilk gününde ürünler vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Hasat şenliğine Tutdere, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, CHP Kadın Kolları Başkanı Ayfer Yıldırım ve yönetimi, Adıpayam Kadın Kooperatifi üyeleri ve belediye personeli katıldı.

TUTDERE HEM TOPLADI HEM TEZGAHA GEÇTİ

Etkinlikte tarlaya girerek çalışanlarla birlikte çapa yapan, ürün kesen ve deste hazırlayan Tutdere, daha sonra tezgaha geçerek vatandaşlara sebze dağıtımı yaptı. Programda konuşan Tutdere, Adıyaman’ın bir tarım kenti olduğunu belirterek belediye olarak üretime destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Tutdere, şöyle konuştu:

“ÜRETİME DESTEK VERECEĞİZ”

“Adıyaman bir tarım kenti. Biz belediye olarak yalnızca altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla değil, üretimle de kentimize katkı sunmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Yaklaşık 30–40 gün önce tohumları ekmiştik, bugün hasadını yapıyoruz. Kadın kooperatifimizle birlikte özellikle kış aylarında en çok ihtiyaç duyulan yeşillikleri üretiyoruz. Kadınların olduğu yerde bereket, dayanışma ve huzur vardır. Adıyaman Belediyesi olarak halkımızın sofrasına güvenli ve organik ürünler ulaştırmak için Adıpayam Kadın Kooperatifimizle birlikte üretimde seferberlik içerisindeyiz. Ekonomik imkanı kısıtlı ailelere de bu üretimle destek olacağız. Adıyaman’ımızın yiğit kadınları ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'müzün çalışanları üretim için elini taşın altına koydu. Halkımız için çalışıyorlar ve bugün bu tezgâhı onlar için açtılar. Hasadımız ve üretim çalışmalarımız şehrimize hayırlı olsun.”

VATANDAŞTAN TEŞEKKÜR

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Adıyaman Belediyesi’nin üretim alanlarını değerlendirmesinden ve şehre kazandırdığı tarımsal projelerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Tutdere ve ekibine teşekkür etti. Vatandaşlar, bu tür çalışmaların hem kente hem de aile bütçelerine önemli katkı sunacağını dile getirdi.

Hasadı yapılan sebzeler, hafta içi beş gün saat 10.00 ile 15.00 arasında Yenimahalle’deki üretim merkezinde kurulan tezgahlarda mevsimine uygun olarak üretilen çeşitlerle ve maliyetine satışa sunulacak.