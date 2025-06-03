Adıyaman Belediyesi’nden bayramda ücretsiz ulaşım hizmeti

Kaynak: ANKA
Adıyaman Belediyesi’nden bayramda ücretsiz ulaşım hizmeti

Adıyaman Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Bayram boyunca şehir içi ulaşımın yanı sıra mezarlık ziyaretleri için de ek seferler düzenlenecek.

Adıyaman Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Arife Günü ile Kurban Bayramı boyunca belediyeye ait toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Karapınar ve Yeni Belediye Mezarlığı’na yapılacak ziyaretler için de eski Valilik binası ve Müze önünden her yarım saatte bir, sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında ücretsiz seferler hizmet verecek.

Mezarlıklara araçla girişe izin verilmeyeceği için vatandaşlar araçlarını otoparklara bıraktıktan sonra, kabir ziyaretlerini belediyeye ait servis araçlarıyla gerçekleştirebilecek.

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