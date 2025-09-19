Adıyaman Belediyesi’nden Dünya Temizlik Günü etkinliği

Kaynak: ANKA
Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler, Adıyaman Belediyesi öncülüğünde, 21 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla düzenlenen temizlik seferberliğinde buluştu.

Adıyaman Belediyesi tarafından “Temiz Bir Adıyaman İçin El Ele!” sloganıyla başlatılan farkındalık programı kapsamında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve öğrenciler, Eğriçay Parkı ile Millet Bahçesi’nde temizlik yaptı.

21f470eb-e3bb-4976-bc43-83d8e358119c-w.jpg

GENİŞ KATILIM

Dünya Temizlik Günü ve Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde düzenlenen programa, Belediye Başkan Yardımcıları, Adıyaman Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri, Let’s Do It Türkiye gönüllüleri, mahalle muhtarları, kamu kurum ve kuruluşları ile STK’ların personeli ile çevre gönüllüleri katıldı.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte sahada temizlik yapan katılımcılar, park ve çevresini çöplerden arındırdı.

31265c63-b134-4b17-a6c7-e467b2141379-w.jpg

ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR

Etkinliğe katılan öğrenciler ve çevre gönüllüleri, düzenlenen program dolayısıyla Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye teşekkür etti.

Program sonunda Adıyaman Belediyesi’nin mobil ikram aracından öğrencilere ve gönüllülere ikramda bulunuldu.

