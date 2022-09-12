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  • 55 dikiş ipi çürük çıktı doktor tutanak tuttu. Ameliyathaneden şok görüntüler. Ağla Türkiye’m ağla

55 dikiş ipi çürük çıktı doktor tutanak tuttu. Ameliyathaneden şok görüntüler. Ağla Türkiye’m ağla

Adıyaman Besni Devlet Hastanesi'nde apandisit ameliyatına alınan hastaya dikiş atılmak için kullanacak 55 ip çürük çıktı. Görevli kadın doktor o anları cep telefonuyla kaydederek tutanak tuttu.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 17:42
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 18:05
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Adıyaman Besni Devlet Hastanesi ameliyathanesinde şok görüntüler. 55 dikiş ipi çürük çıktı doktor tutanak tuttu. Ağla Türkiye’m ağla

55 dikiş ipi çürük çıktı doktor tutanak tuttu. Ameliyathaneden şok görüntüler. Ağla Türkiye’m ağla
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Odatv'de yer alan habere göre, Adıyaman'da bir vatandaş apandisit ameliyatına alındı. Ameliyatı yapan doktor operasyon sonrası dikiş atmak için dikiş ipliğini aldı. Ancak eline aldığı 55 ipin hepsi koptu.

56. ipi deneyen doktor sonunda sağlam ipi bularak operasyonu tamamladı. İnsan sağlığı açısından dikiş ipinin sağlam olmasının bilincinde olan doktor ameliyat sonrası 9 Ağustos 2022 tarihli tutanak tutarak hastane yönetimine iletti.

“ALIN İŞTE BU DA BELGESİ”

Kadın doktor videodaki görüntülerde, “Sonra demesinler o öyleydi bu böyleydi diye. Alın işte bu da belgesi çürük iplerin. Hepsini tek tek denedik.” dediği görüldü.

HEKİM MİLLETVEKİLİNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel şöyle konuştu:

"Açılan her ip çürük. Patır patır kopuyor. 55. ipten sonra nihayet bir tane sağlam ip bulunuyor ve bu durumu bir tutanak ile tutanak altına alıyorlar. Ameliyathane, hasta ismi tarih saat hepsi var. İsterse Sağlık Bakanı arasın da söyleyeyim ona. Sonra dikiş neden tutmadı? Ameliyat yarası neden iltihap kaptı veya ameliyat yarasından neden fıtık oldu değil mi?”

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Satır
12.09.2022 18:38
Atamın dediği gibi ,*Beni Türk doktorlarına emanet edin.*  
 
TARİHİ ESER HERHALDE
12.09.2022 18:15
o ipler roma döneminden kalmadır kesin. bakanlık onları müzeye bağışlasın.  
 
Selim
12.09.2022 17:56
Doktor acilen acığa alınmalı, il sağlık müdürü hemen soruşturma açmalı, konu malum zihniyete aktarıldığına göre doktordan iyi niyet beklenemez.  
 
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