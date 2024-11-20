Adıyaman Gölbaşı'nda okul servisleri denetlendi

Kaynak: İHA
Adıyaman Gölbaşı'nda okul servisleri denetlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, ilçede okul servislerine yönelik denetim düzenledi. Sabah 09.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde, toplam 13 okul servisi kontrol edildi.

Denetimler sırasında herhangi bir olumsuzluk veya eksiklik tespit edilmediği belirtildi.

Yetkililer, bu tür denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirterek, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaştırılması için hem sürücülere hem de servis araçlarının bakımına yönelik hassas olunması gerektiği vurgulandı.

Adıyaman Gölbaşı'nda okul servisleri denetlendi

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