Adıyaman Kahta’da başıboş sokak köpekleri toplanıyor

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yalnızca son bir haftada yaklaşık 100 sahipsiz köpeğin rehabilitasyon merkezine alındığını açıklayarak, belediyenin hayvan bakım hizmetlerini güçlendirmek için yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Başkan Hallaç, "Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizin kapasitesini artırmış bulunuyoruz. Ayrıca, mevcut hayvan ambulansımıza ek olarak bir acil müdahale aracı daha hizmete girecek. İhale sürecini tamamladık ve bu yeni aracımız çok yakında envanterimize katılarak ekibimize destek verecek" dedi.

Başkan Hallaç, sahipsiz köpeklerle ilgili çalışmaların toplum güvenliği açısından büyük bir özenle sürdürüldüğünü vurgulayarak, "Özellikle çocukların okula gittikleri saatlerde oluşabilecek tedirginliklerin önüne geçmek için iki ayrı ekibimiz sahada aktif olarak görev yapıyor. Amacımız, başıboş köpeklerin halk sağlığı açısından zararlı hale gelmemesi ve vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamalarını sağlamaktır. Halkımızın huzuru ve güvenliği bizim birinci önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Kahta Belediyesi, hem sahipsiz hayvanların refahını artırmayı hem de toplum güvenliğini sağlamayı amaçlayan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin kapasitesini artırarak ve yeni araçlar temin ederek, hem sahipsiz sokak hayvanlarının bakımını iyileştirmek hem de vatandaşların güvenliğini güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.