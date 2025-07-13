Adıyaman mitinginin yeri ve saati belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Adıyaman mitinginin yeri ve saati belli oldu

CHP, 13 Temmuz Pazar günü Adıyaman'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 36.'sını düzenleyecek. CHP'den yapılan açıklamada yarın Adıyaman İl Başkanlığı önünde Genel Başkan Özgür Özel'i karşılayacaklarını bildirdi.

CHP'nin bugün Adıyaman'da düzenleyeceği miting öncesinde kentte CHP Lideri Özgür Özel için karşılama töreni düzenlenecek.

Partiden yapılan açıklamada, yarın saat 16.00'da CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde bir araya gelineceği belirtildi.

"KAZANANA KADAR MEYDANLARDAYIZ!"
CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yarın Adıyaman’dan mücadelemizin sesini yükseltiyoruz! Adaletsizliğe, hukuksuzluğa, irademizi gasp etmeye çalışanlara karşı kazanana kadar meydanlardayız! Bir adım geri atmak yok; el ele, omuz omuza, kol kola iktidara yürüyoruz!

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