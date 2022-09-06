6 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Adıyaman'da 1800 yıllık keşif

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden, Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, 4 bireye ait yaklaşık 1800 yıllık iskeletlere rastlandı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 12:14
Takip Et

Adıyaman Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık keşif

Adıyaman'da 1800 yıllık keşif
+
Aa
-

Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında geçen yıl Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

Kazılar sırasında mozaikli alanın yan kısmında tespit edilen mezarda ise 4 gence ait 1800 yıllık iskeletler bulundu.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, Perre'deki kazı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bu yıl 2. etap kazılarının 4'üncü gününde sanduka tipli mezar bulunduğunu aktaran Alkan, "Kazı çalışmalarında bir kapak ile karşılaştık ve bu kapağı kaldırdığımızda 4 bireye ait insan iskeleti bulduk. Bu iskeletlerin günümüzden 1800 yıl öncesine ait olduğunu düşünmekteyiz." dedi.

İl Özel İdaresi ile Türk Tarih Kurumu desteği ile kazıların devam ettiğini anlatan Alkan, "Burada yaklaşık 6 açmada 30 işçi ile çalışmalarımız sürüyor. 3 aylık çalışmalarımızın sonucunda çok ciddi bir alanın açılacağını göreceğiz." diye konuştu.

Alkan, çalışmalar sayesinde ziyaretçi sayısında artış yaşandığını belirterek, "Bu yıl ziyaretçi sayımız çok yüksek. Gelip burada kazı çalışmalarını canlı olarak gören ziyaretçilerimiz var. Geçen yıllarda 10 bin ziyaretçi varken bu yıl 23 bine yakın ziyaretçi geldiği görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
1
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
2
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
﻿ORC İstanbul anketinde Sarıgül sürprizi
3
﻿ORC İstanbul anketinde Sarıgül sürprizi
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
4
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
5
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
6
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
﻿İBB'den elinden alınan yalılara neden çöküldüğü ortaya çıktı. Yalıların içinden olay görüntüler. Ooo Otel şantiyesine döndürülmüş
7
﻿İBB'den elinden alınan yalılara neden çöküldüğü ortaya çıktı. Yalıların içinden olay görüntüler. Ooo Otel şantiyesine döndürülmüş
﻿Suç makinelerine şafak operasyonu
﻿Suç makinelerine şafak operasyonu
﻿Suç makinelerine şafak operasyonu
﻿8 ayda bakın kaç gayrimenkul satış işlemi yapıldı
﻿8 ayda bakın kaç gayrimenkul satış işlemi yapıldı
﻿8 ayda bakın kaç gayrimenkul satış işlemi yapıldı
﻿Real Madrid'in yıldızı Alaba Türkiye'den tuttuğu takımı açıkladı
﻿Real Madrid'in yıldızı Alaba Türkiye'den tuttuğu takımı açıkladı
﻿Real Madrid'in yıldızı Alaba Türkiye'den tuttuğu takımı açıkladı
﻿Afrika Yeşil Devrim Forumu, Kigali'de başladı
﻿Afrika Yeşil Devrim Forumu, Kigali'de başladı
﻿Afrika Yeşil Devrim Forumu, Kigali'de başladı
﻿'Çocuk bakım kuruluşları'na ilişkin yeni yönetmelik yayımlandı
﻿'Çocuk bakım kuruluşları'na ilişkin yeni yönetmelik yayımlandı
﻿'Çocuk bakım kuruluşları'na ilişkin yeni yönetmelik yayımlandı
﻿Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
﻿Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
﻿Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
﻿Bolu'daki 31 yıllık yangın gözcüsü: Burası benim ekmek teknem
﻿Bolu'daki 31 yıllık yangın gözcüsü: Burası benim ekmek teknem
﻿Bolu'daki 31 yıllık yangın gözcüsü: Burası benim ekmek teknem
﻿Adıyaman'da 1800 yıllık keşif
﻿Adıyaman'da 1800 yıllık keşif
﻿Adıyaman'da 1800 yıllık keşif
﻿16 yaşındaki çocuk babasından kaçarken balkondan atladı
﻿16 yaşındaki çocuk babasından kaçarken balkondan atladı
﻿16 yaşındaki çocuk babasından kaçarken balkondan atladı
﻿Flaş... Flaş... Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
﻿Flaş... Flaş... Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
﻿Flaş... Flaş... Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
﻿Kırklareli'nde 226 düzensiz göçmen yakalandı.
﻿Kırklareli'nde 226 düzensiz göçmen yakalandı.
﻿Kırklareli'nde 226 düzensiz göçmen yakalandı.
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.