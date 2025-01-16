Adıyaman sallandı (16 Ocak 2025)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 01.24'te Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adıyaman'da meydana gelen depremin merkez üssü Gölbaşı ilçesi olarak açıklandı.

Depremin derinliği ise olan depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.