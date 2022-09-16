Adıyaman Sincik SYDV işçi alacak

İŞKUR’da duyurulan ilana göre; Adıyaman Sincik SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 2 temizlik işçisi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
20 – 50 yaş arası olmak
En az lise mezunu olmak
Askerlikle ilişiği olmamak
Erkek adayların B sınıfı ehliyeti olması
Son 6 aydır Sincik’te ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Sabıka kaydı
Sağlık raporu
Okul diploması
Ehliyet
Askerlik durum belgesi
İkametgah
Nüfus kayıt örneği
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