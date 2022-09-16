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Adıyaman Sincik SYDV işçi alacak

Adıyaman Sincik SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 2 temizlik işçisi alacak. Son başvuru tarihi 19 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 16:34
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Adıyaman Sincik SYDV işçi alacak
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İŞKUR’da duyurulan ilana göre; Adıyaman Sincik SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 2 temizlik işçisi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

20 – 50 yaş arası olmak

En az lise mezunu olmak

Askerlikle ilişiği olmamak

Erkek adayların B sınıfı ehliyeti olması

Son 6 aydır Sincik’te ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Sabıka kaydı

Sağlık raporu

Okul diploması

Ehliyet

Askerlik durum belgesi

İkametgah

Nüfus kayıt örneği

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