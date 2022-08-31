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Adıyaman Üniversitesi İç Denetçi alacak

Adıyaman Üniversitesi İç Denetçi 2 personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Eylül 2022 olarak duyuruldu.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 11:40
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Adıyaman Üniversitesi İç Denetçi alacak

Adıyaman Üniversitesi İç Denetçi alacak
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Resmi Gazete’de Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Üniversitemiz 2 (iki) adet iç denetçi kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında naklen atama yoluyla "İç Denetçi" alımı yapılacaktır.” Denildi.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Bir kamu kurumunda çalışmakta olup Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

3- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi bölümü mezunu olmak.

4- İç Denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar müracaatlarını aşağıda belirtilen başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurularda olası gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

BAŞVURU TARİHLERİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 31.08.2022 (Mesai Başlangıcı)

SON BAŞVURU TARİHİ : 13.09.2022 (Mesai Bitimi)

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

- Başvuru dilekçesi.

- Nüfus kimlik fotokopisi.

- Özgeçmiş.

- Mezuniyet belgesi ve Transkript belgesinin aslı veya Onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

- Kamu iç Denetçi Sertifikası aslı veya onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

- 2 adet fotoğraf.

- Kurumundan onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış hizmet belgesi (HİTAP).

- Adli sicil belgesi (e-Devlet çıktısı)

- Yabancı Dil Belgesi (barkotlu.

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