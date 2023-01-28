28 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Adıyaman’da 105 köy, 176 mezra yolu kapandı

Adıyaman’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 105 köy yolu, 176 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 17:19
Takip Et

Adıyaman’da 105 köy, 176 mezra yolu kapandı

Adıyaman’da 105 köy, 176 mezra yolu kapandı
+
Aa
-

İHA'da yer alan haberde, kar yağışı Adıyaman’ın rakımı yüksek yerleşim yerlerinde etkili oluyor.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Adıyaman merkeze bağlı 19 köy, 19 mezra, Besni ilçesine bağlı 3 köy, 2 mezra, Çelikhan ilçesine bağlı 20 köy, 31 mezra, Gerger ilçesine bağlı 39 köy, 76 mezra, Gölbaşı ilçesine bağlı 6 köy, 6 mezra, Kahta ilçesine bağlı 4 köy, 9 mezra, Sincik ilçesinde 14 köy, 33 mezra olmak üzere toplam 66 köy ve 100 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
1
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
2
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
3
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
4
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
5
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
6
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
7
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿FETÖ hükümlüsü Gaziantep'te yakalandı
﻿FETÖ hükümlüsü Gaziantep'te yakalandı
﻿FETÖ hükümlüsü Gaziantep'te yakalandı
﻿İki savaş uçağı düştü
﻿İki savaş uçağı düştü
﻿İki savaş uçağı düştü
﻿Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
﻿Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
﻿Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
﻿İki sahte diş hekimi yakalandı
﻿İki sahte diş hekimi yakalandı
﻿İki sahte diş hekimi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.