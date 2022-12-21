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Çağrı merkezini 2 ayda 22 bin 217 kez aradı! Cezayı yedi

Adıyaman'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 2 ayda 22 bin 217 defa arayarak hattı meşgul eden kişiye para cezası verildi

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 11:16
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Adıyaman'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 2 ayda 22 bin 217 defa arayarak hattı meşgul eden kişiye para cezası verildi

Çağrı merkezini 2 ayda 22 bin 217 kez aradı! Cezayı yedi
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Alınan bilgiye göre, kentte bir kadın sim kartı olmayan ve IMEI kaydı bulunmayan gümrük kaçağı cep telefonu ile 14 Ekim-14 Aralık arasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 22 bin 217 defa aradı.

Hattı meşgul eden kadını bulmak için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin adresini tespit etti.

Kadına 561 lira idari para cezası uygulandı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün kadın hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

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