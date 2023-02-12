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152’inci saatte gelen mucize! 22 yaşındaki Rabia kurtarıldı

Yüzyılın deprem felaketinin nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 152. saatte Adıyaman'da 22 yaşındaki genç kadın yaralı kurtarıldı.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 12:39
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Adıyaman'da 22 yaşındaki Rabia depremin 152. saatinde enkazdan canlı çıkarıldı

152’inci saatte gelen mucize! 22 yaşındaki Rabia kurtarıldı
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Elitaş Mahallesi Mercan Sitesi'ndeki bloğun çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından 22 yaşındaki Rabia isimli kadının sesi duyuldu.

Yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan genç kadın, depremin 152. saatinde enkazdan çıkarıldı. Depremzede, ilk müdahalesinin ardından çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

(Kaynak: DHA)

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