Adıyaman'da 8 bine yakın ağır hasarlı yapı yıkılacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerden Adıyaman'da acil yıkılacak ve yıkık yapıların enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinmesiyle ağır hasarlıların yıkımı için de süreç başladı.

Adıyaman'da 8 bine yakın ağır hasarlı yapı yıkılacak

Kentte acil yıkılacak ve yıkık yapıların enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 99'una ulaşmasının ardından ağır hasarlı yapıların da yıkılması için yüklenici firmalarla sözleşme imzalandı.

Firmalarla anlaşma gereği ekipler mahallelerdeki 8 bine yakın ağır hasarlı yapının yıkımını gerçekleştirip enkazın kaldırması için çalışmalara başlayacak.

Kentte koordinatör olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, hayatı normale döndürmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Adıyaman'da bir yandan konteyner kentlerdeki kapasiteyi arttırırken diğer yandan da hasarlı yapıların yıkımı için çalışmalar yapıldığını anlatan Vali Çiçek, "Adıyaman'da depremin yaralarını sarmak için, hayatı normale döndürmek için yapılan mücadele tüm hızıyla sürüyor. Konteyner kentlere bugün itibarıyla yerleşen kişi sayısı 21 bine ulaştı. Bu hafta ve önümüzdeki haftalardan itibaren çok sayıda vatandaşımızı konteyner kentlerimize tekrar davet edeceğiz." diye konuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AĞIR HASARLI YAPILARIN YIKIMINA BAŞLIYORUZ

Yüklenici firmalarla sözleşme imzalandığını aktaran Vali Çiçek, "Bir yandan konteyner kentlerdeki kapasiteyi yükseltirken diğer yandan da özellikle ağır hasarlıların yıkımı için verdiğimiz söz gereği ihaleler yapıldı. Müteahhitlere verdiğimiz süreler var, önümüzdeki hafta başlayacak çalışmalar. Mahalle mahalle ihaleler yapıldı. Her mahallede hızla çalışmalara başlanacak. 1 aylık süre içerisinde bayağı bir yol alırız diye ümit ediyoruz." dedi.

Köyde yaşayan vatandaşların konteynerlere geçişleriyle ilgili çalışmalardan da bahseden Çiçek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle köy konteynerleriyle ilgili gerekli ihalelerimizi yaptık. Köylerimize konteyner taşımaya başladık. Önümüzdeki hafta daha hızlı bir şekilde taşındığını Adıyamanlı hemşehrilerimiz görmüş olacaklar. Köylerdeki yer teslimleri müteahhitlere, ihaleyi alan firmalara yapıldı ve yerlerine taşınmaya başladı. Mersin Limanı'ndan da sürekli köy konteynerleri bize ulaşmakta ve ulaştıkça da köylerimize teslim edilmekte. Hiçbir şekilde durmadan daha da hızlanarak Adıyaman'ı normale döndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

adiyamanda-8-bine-yakin-agir-hasarli-yapinin-yikimina-baslanacak-yenicag4.jpg

adiyamanda-8-bine-yakin-agir-hasarli-yapinin-yikimina-baslanacak-yenicag2.jpg

adiyamanda-8-bine-yakin-agir-hasarli-yapinin-yikimina-baslanacak-yenicag1.jpg

adiyamanda-8-bine-yakin-agir-hasarli-yapinin-yikimina-baslanacak-yenicag.jpg

Öne Çıkanlar
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Son Haberler
Selen Görgüzel çocukluk aşkıyla klipte oynadı. Aldatma itirafı olay olmuştu Magazin
Selen Görgüzel çocukluk aşkıyla klipte oynadı. Aldatma itirafı olay olmuştu
Neslihan ne demek? Neslihan isminin anlamı nedir? Keşfet
Neslihan ne demek? Neslihan isminin anlamı nedir?
Yaptığı ameliyatla dünya tıp literatürüne giren doktora dayak. AKP'li vatandaş 'Artık doktor dövebiliyoruz' demişti Güncel
Yaptığı ameliyatla dünya tıp literatürüne giren doktora dayak. AKP'li vatandaş 'Artık doktor dövebiliyoruz' demişti
'Savaş suçu' işleyen Iraklı, Belçika'da tutuklandı Dünya
'Savaş suçu' işleyen Iraklı, Belçika'da tutuklandı
Tokat'ta tek katlı evde yangın Güncel
Tokat'ta tek katlı evde yangın
Gıdık nasıl gider? Gıdık nasıl yok edilir? Keşfet
Gıdık nasıl gider? Gıdık nasıl yok edilir?
Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor Güncel
Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor