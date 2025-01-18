Adıyaman'da 8 yılla aranan firari yakalandı

Kaynak: İHA
Adıyaman'da 8 yılla aranan firari yakalandı

Adıyaman'da çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde hırsızlık suçundan 7 yıl 1 ay, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan V.Ö. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

​​​​​​​

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Haberler
Kramer saçlarını boyattı, gol serisine başladı
Kramer saçlarını boyattı, gol serisine başladı
Sokak köpekleri saldırmıştı! 12 yaşındaki Eslem ağır yaralandı
Sokak köpekleri saldırmıştı! 12 yaşındaki Eslem ağır yaralandı
Banka takipli hırsızlar yakalandı
Banka takipli hırsızlar yakalandı
Yeni bir enerji kaynağı keşfi! Bilim insanları buldu
Yeni bir enerji kaynağı keşfi! Bilim insanları buldu
Kaçak alkolde tutuklu sayısı artıyor
Kaçak alkolde tutuklu sayısı artıyor