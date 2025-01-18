Adıyaman'da 8 yılla aranan firari yakalandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde hırsızlık suçundan 7 yıl 1 ay, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan V.Ö. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.