Olay, dün adliyede görülecek olan kritik dava öncesinde yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, husumetli taraflardan bazı kişilerin adliye önünde silahlarla beklediği yönünde istihbarat aldı.

Harekete geçen ekipler, adliye önünde şüpheli hareketler sergileyen M.U, İ.U. ve N.A. isimli 3 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilere ait araçlarda yapılan detaylı aramada ise, olası bir olayın önüne geçilmesini sağlayan önemli delillere ulaşıldı. Aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait toplam 40 adet mermi ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli, silah ve mühimmatlarla birlikte, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyet güçlerinin adliye önünde aldığı erken önlem, ciddi bir olayın yaşanmasını engelledi.