Adıyaman'da ağaçları don vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman'da ağaçları don vurdu

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde dün geceki kar yağışı sonrası hava sıcaklığı -6 dereceye kadar düşerek meyve ağaçlarında dona yol açtı.

Soğuk hava ve kar nedeniyle ceviz, nar, fıstık, badem, kiraz ve elma ağaçlarının tomurcukları ve çiçekleri karardı, dallar zarar gördü.

Üreticiler, don yüzünden ciddi verim kaybı beklediklerini belirterek destek talebinde bulundu.

Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, “Don afetinden zarar gören çiftçilerimizin, tarsim sigortaları varsa hasar tespiti için sigorta acentesine veya ilçe tarım müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor. Sigortası olmayan üreticilerimiz için de devletimizden destek bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

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