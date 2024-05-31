Adıyaman’da AKP’li belediye başkanlarına deprem soruşturması açılmasına izin verilmedi. Ölen öldüğüyle kaldı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Adıyaman’da AKP’li belediye başkanlarına deprem soruşturması açılmasına izin verilmedi. Ölen öldüğüyle kaldı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yaşanan yıkım sebebiyle dönemin AKP’li Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ilçe belediye başkanları hakkında “soruşturma yapılmasına yer olmadığı” kararını verdi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan yıkım nedeniyle dönemin AKP’li Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ilçe belediye başkanları hakkında ''soruşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdi.

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6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinin üzerinden 481 gün geçti. Depremde, Adıyaman Belediye Başkanlığı binası da yıkılırken, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları ''deprem bölgesindeki belediye başkanlarının deprem öncesinde ve sonrasında gerekli önlem almadığı gerekçesiyle binlerce yurttaşın ölümüne, yaralanmasına ve binlerce yapının yıkılmasına neden olduğunu'' öne sürerek haklarında suç duyurusunda bulunmuştu.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusuna ilişkin, AKP’li Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ilçe belediye başkanları hakkında ''soruşturma yapılmasına yer olmadığına'' karar verdi.

ff16543e-d3ef-4a64-9032-78642bae5877-w.jpg“SORUŞTURMA İMKANININ OLMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR”
Başsavcılığın kararında, ''İhbar evrakı incelenmekle; her bir deprem dosyasının ada ve parsel bazlı olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma kaydı yapılıp gerekli ivedi bütün deliller ve ölü muayene işlemlerinin yapılarak ayrı ayrı dosya bazlı soruşturma açıldığı, ilgili sorumlular hakkında, kamu görevlileri ve diğer çalışanlar hakkında ayrı ayrı soruşturma yürütüldüğü, bu nedenle genel suç duyurusu olan iş bu dilekçenin soruşturma imkanı olmadığı ve aynı konuya ilişkin mükerrer soruşturma yapılma imkanı bulunmadığı anlaşıldığından, ihbar olunanlar hakkında kamu adına soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi'' ifadelerine yer verildi.

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