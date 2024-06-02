Adıyaman'da anız yangını

Elde edilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Tek Pınar Köyü yakınlarında yer alan Uzunömer Mevkiinde anız yangını çıktı.

Meydana gelen anız yangını kısa zamanda yayılarak tarlanın içindeki hazır hale getirilen saman balyalarına geldi. Yaklaşık 40 dönümlük bir arazide meydana gelen yangın mahalline çok sayıda itfaiye ekipleri intikal ederken çiftçiler ise traktör yardımıyla alevlerin yayılmasını önlemeye çalıştı.

Yapılan çalışmaların sonucunda alevler kontrol altına alınıp yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında maddi zarar meydana geldi.

Yangınla ilgili ise soruşturma devam ediyor.