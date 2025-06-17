Adıyaman'da araç takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Adıyaman'da araç takla attı: 2 yaralı

Adıyaman'da, hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 02 AK 972 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman merkeze bağlı Karagöl Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı.

Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan Abdulselam El Abdallah (30) ile Usame Casem (30) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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