Adıyaman’ın Besni ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde geniş kapsamlı huzur uygulaması yapıldı.

Beş ayrı noktada gerçekleştirilen denetimlerde 41 araç ve 369 şahıs sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 4 şahıs yakalandı.

Trafik kontrollerinde ise 4 araca Karayolları Trafik Kanunu’nun çeşitli maddelerinden toplam 28 bin 694 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca muayenesiz araç kullandığı tespit edilen 1 araç da trafikten men edildi.