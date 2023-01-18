Bahçeye uyuşturucu gömen zanlı gözaltına alındı

AA'da yer alan haberde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent kırsalında uyuşturucu olduğu bilgisi aldı.
Ekipler, G.S'nin adreslerinde yaptıkları aramada, bir evin bahçesinde toprağa gömülü 230 gram toz esrar ele geçirdi.
G.S, gözaltına alındı.
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