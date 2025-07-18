Adıyaman'da başkanvekili belli oldu!

İBB’ye yönelik yürütülen operasyonlarında Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Adana, Antalya ve Adıyaman belediye başkanları gözaltına alınmıştı.

Ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Adıyaman belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.

Ev hapsinde olan Tutdere'nin yerine başkan vekilinin belirlenmesi için Adıyaman Belediye Meclisi'nde seçim gerçekleştirildi.

Toplantıda, başkan vekili olarak AK Parti Grubu Ekrem Gürcan Çadır'ı, CHP Grubu ise Ufuk Bayır'ı aday gösterdi.

Seçimin ilk turunda CHP grubunun adayı Ufuk Bayır 22 Oy alırken, AKP’nin Adayı Ekrem Çadır 9 oyda kalmıştı.

Seçimde YRP'li adayların da CHP'nin adayına oy vermesi ise dikkat çekti.

Bayır, yaptığı konuşmada kendisine destek veren meclis üyelerine teşekkür ederek, "Belediye Meclisimiz, demokratik teamüller çerçevesinde yeni bir başkan vekili seçti. Öncelikle, bu sürecin Adıyaman halkının iradesine saygı temelinde sonuçlanması için bir bütün olarak hareket eden CHP Belediye Meclisi Grubumuza, ayrıca destek veren diğer siyasi partilerin meclis üyelerine de teşekkür ediyorum" dedi.