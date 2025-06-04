Adıyaman'da bayram temizliği

Kaynak: ANKA
Adıyaman'da bayram temizliği

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi ekiplerinin Eski Mezarlık, Yeni Belediye Mezarlığı ve Karapınar Mezarlığı’nda sürdürdüğü temizlik çalışmalarında, yabani otlar temizleniyor, çevre düzenlemeleri yapılıyor ve ziyaret alanları yıkanarak hijyenik hâle getiriliyor. Bayram süresince artan ziyaretçi yoğunluğu göz önünde bulundurularak yürütülen çalışmaların, bayram sabahına kadar tamamlanması planlanıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, “Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla mezarlıklarımızda kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Bayram öncesinde ve bayram süresince tüm ekiplerimizle sahada olacağız. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı’nı kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.

Adıyaman'da bayram temizliği

Son Haberler
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a kırıklar dolu karne!
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a kırıklar dolu karne!
Aydın'da kaza! Motosiklet sürücüsü yaralandı
Aydın'da kaza! Motosiklet sürücüsü yaralandı
İzmir Şehir Tiyatroları, Nazım Hikmet'i andı
İzmir Şehir Tiyatroları, Nazım Hikmet'i andı
Süper Lig devleri 53 milyonluk yıldız için karşı karşıya geldi
Süper Lig devleri 53 milyonluk yıldız için karşı karşıya geldi
CHP’li belediye AKP’ye geçiyor! Siyasi dengeleri değiştirdi…
CHP’li belediye AKP’ye geçiyor! Siyasi dengeleri değiştirdi…