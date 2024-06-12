Adıyaman'da biçerdöver ile otomobil çarpıştı. Yaralılar var

Kaza, Samsat yol ayrımında gerçekleşti. İlk bilgilere göre, Yusuf E. idaresindeki otomobil ile Murat A. tarafından kullanılan biçerdöver, Samsat yol ayrımında çarpıştı. Bu çarpışmanın ardından sürücü Yusuf E. ile beraberindeki Edip E. ve Abdullah Ş. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine Kahta İtfaiyesi, jandarma ekipleri ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler. Ancak, tedavi altına alınan yaralılardan Abdullah Ş.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.