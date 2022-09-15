﻿Adıyaman'da kavga: Kardeşlerini rehin alıp tehditler yağdırdı

Adıyaman’da bir şahıs ikamet ettiği evde kardeşlerinin üzerine kapıyı kilitledikten sonra camdan tehditler yağdırmaya başladı. İhbarlar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs bu defa kendisini ikamet ettiği evinin damından aşağıya atmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Adıyaman Atatürk Stadyumu yakınlarında ikamet eden A.A., henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı sinir krizi geçirdi.

Evde bulunan iki kardeşinin üzerine kapıyı kilitleyip camdan tehditler savuran A.A'ının sesini duyan vatandaşlar, polise ‘Rehine’ ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmek için yoğun bir çaba sarf etti. Şahıs, ikametin kapısını açtığı esnada biranda kararından vazgeçerek ikametin damına çıktı. Şahıs 2 katlı ikametin dam kısmından kendisini atmaya çalıştığı esnada polis ekiplerince yakalandı. Şahıs, polis ekiplerince alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(Kaynak: İHA)